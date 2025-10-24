Mostra mercato dello zafferano Cascia si prepara per la festa del suo oro rosso

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Degustazioni, visite guidate, eventi e show cooking: Cascia si prepara a festeggiare il suooro rosso” con la 24eesima edizione della mostra mercato dello zafferano, in porgramma da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre.Tanti gli appuntamenti in programma, fra cui una grande novità, il giro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mostra mercato zafferano casciaInizia la XXIV mostra mercato dello zafferano di Cascia - Cultura, gusto e innovazione celebrano l’oro rosso umbro ... Da valnerinaoggi.it

mostra mercato zafferano casciaZafferano di Cascia, al via l’edizione 2025 tra novità e gusto - Zafferano di Cascia, al via l’edizione 2025 tra novità e gusto. Lo riporta valnerinaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Mercato Zafferano Cascia