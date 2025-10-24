Moschea abusiva e sovraffollata in provincia di Napoli parla il sindaco Nello Donnarumma | Fenomeno diffuso le leggi dello Stato vanno rispettate

La polizia municipale di un Comune campano ha sequestrato una struttura adibita abusivamente a moschea. Abbiamo intervistato il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma. “ Nessun comportamento estremo registrato. Il problema principale è stato l’assembramento massiccio che ha creato disagi in zona e ai residenti, ma non ci sono stati episodi di violenza o tensioni ”. – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, una cittadina di 16mila abitanti a trenta chilometri da Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.com

