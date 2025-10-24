Moschea abusiva a Cormano la Polizia locale mette i sigilli | immobile sotto sequestro

La Polizia Locale di Comrano è intervenuta in via Donizetti, dove ha operato il sequestro penale dell’immobile al centro di numerose polemiche. L’attività è stata compiuta dopo l’ultimo sopralluogo, effettuato congiuntamente da Polizia Locale e Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cormano, dove, oltre all’accertamento dell’inottemperanza alle disposizioni impartite con Ordinanza dirigenziale dal Dirigente dell’Area . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

