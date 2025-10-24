Moschea abusiva a Cormano la Polizia locale mette i sigilli | immobile sotto sequestro

Ilnotiziario.net | 24 ott 2025

La Polizia Locale di Comrano è intervenuta in via Donizetti, dove ha operato il sequestro penale dell’immobile al centro di numerose polemiche. L’attività è stata compiuta dopo l’ultimo sopralluogo, effettuato congiuntamente da Polizia Locale e Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cormano, dove, oltre all’accertamento dell’inottemperanza alle disposizioni impartite con Ordinanza dirigenziale dal Dirigente dell’Area . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

moschea abusiva cormano poliziaMoschea abusiva a Cormano, la Polizia locale mette i sigilli: immobile sotto sequestro - La Polizia Locale di Comrano è intervenuta in via Donizetti, dove ha operato il sequestro penale dell'immobile al centro di numerose polemiche. Scrive ilnotiziario.net

Moschea abusiva, mancano le pratiche. Il Comune: «Legge assurda che favorisce la clandestinità, dialoghiamo» - Dopo gli esposti della Lega, sono intervenuti agenti della polizia locale e tecnici comunali in via Turazza 17, che hanno quindi fatto partire un ... Secondo ilgazzettino.it

