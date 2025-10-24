Mosca sotto attacco drone colpisce palazzo residenziale di Krasnogorsk a 20 km dalla Capitale
La guerra ora è alle porte di Mosca, forse per la prima volta così vicina al cuore della Russia. Un'esplosione ha colpito alle prime ore di oggi un'abitazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Da oggi, i diplomatici di Mosca dovranno muoversi sotto controllo, segnalando ogni spostamento nello spazio Schengen. È la risposta politica a una minaccia in giacca e cravatta, che penetra in profondità nelle politiche europee Di Jacoop Marzano - X Vai su X
#TG2000 - La guerra in Ucraina, sempre sotto attacco. Nella notte, abbattuti oltre 100 droni russi. E Zelensky chiede più armi. #10ottobre #Ucraina #Zelensky #Russia #Zaporizhizia #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy - facebook.com Vai su Facebook
