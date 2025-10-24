Grave incidente in autostrada nel tardo pomeriggio di venerdì, lungo la A4 Milano-Brescia, dove si sono verificati tre schianti a distanza di poche ore. Il più serio è avvenuto tra Seriate e Grumello, in direzione Milano, e ha provocato la morte di un uomo di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione, il furgone Scudo su cui viaggiava la vittima si è schiantato contro il new jersey che separa le due carreggiate. L’impatto è stato violentissimo e il mezzo è andato completamente distrutto nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Morto sul colpo". Incidente spaventoso in autostrada, tutto bloccato: code per chilometri