Toano, 24 ottobre 2025 – La Cassazione ha confermato ieri sera la sentenza di condanna a 12 anni e 4 mesi col rito abbreviato per Silvia Pedrazzini, 40 anni, e il marito Riccardo Guida, di 46. La coppia era stata accusata per la tragica fine di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima. L’anziano venuto a mancare era il padre di Silvia. Il verdetto ha retto identico dal primo al terzo grado. Le contestazioni sono state mosse loro in concorso con la moglie dello scomparso, Marta Ghilardini, 66enne difesa dall’avvocato Rita Gilioli, che ha scelto un’altra strada: è stata rinviata a giudizio e ora sta affrontando il dibattimento in primo grado, ormai giunto alla fine, davanti alla Corte d’Assise reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto nel pozzo, condanne confermate: 12 anni e 4 mesi per figlia e genero