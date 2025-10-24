Morto Luigi Angelini L’ex direttore del Giglio aveva ottantatre anni
E’ morto ieri all’età di 83 anni Luigi Angelini, ex dirigente del comune di Lucca, per molti anni Direttore generale del Teatro del Giglio, consigliere e assessore Dc al comune di Capannori e anche presidente del comitato di gestione della vecchia Usl 6 di Lucca, fratello dell’onorevole Dc Piero Angelini, scomparso un anno fa. La salma è esposta alla Casa del commiato della Croce Verde. I funerali domani alle ore 10 nella chiesa di Guamo. "Il Teatro del Giglio tutto – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Angelini, figura di straordinaria importanza nella storia recente del teatro e della vita culturale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
