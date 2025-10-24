E’ morto ieri all’età di 83 anni Luigi Angelini, ex dirigente del comune di Lucca, per molti anni Direttore generale del Teatro del Giglio, consigliere e assessore Dc al comune di Capannori e anche presidente del comitato di gestione della vecchia Usl 6 di Lucca, fratello dell’onorevole Dc Piero Angelini, scomparso un anno fa. La salma è esposta alla Casa del commiato della Croce Verde. I funerali domani alle ore 10 nella chiesa di Guamo. "Il Teatro del Giglio tutto – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Angelini, figura di straordinaria importanza nella storia recente del teatro e della vita culturale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto Luigi Angelini . L’ex direttore del Giglio aveva ottantatre anni