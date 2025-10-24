Morto il giovane ciclista Kevin Bonaldo | aveva avuto un malore alla Piccola Sanremo

Si è spento stamani all’ospedale di Vicenza, dopo un mese di agonia, il ciclista Kevin Bonaldo, 25 anni, che era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della «Piccola Sanremo» di Sovizzo (Vicenza). Lo rende noto la sua società, la Sc Padovani Polo Cherry Bank. Dopo essere stato soccorso dai sanitari al seguito della manifestazione, Bonaldo era stato ricoverato in terapia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto il giovane ciclista Kevin Bonaldo: aveva avuto un malore alla Piccola Sanremo

