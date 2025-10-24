Morto a 99 anni Michael Smuss ultimo reduce della rivolta del Ghetto di Varsavia Così trovò le armi italiane per sparare ai nazisti
Si è spento all’età di 99 anni Michael Smuss, considerato l’ultimo sopravvissuto della rivolta del Ghetto di Varsavia, la più celebre azione di resistenza ebraica condotta in Europa contro i rastrellamenti nazisti. Iniziativa eroica, ma infine repressa nel sangue e nel fuoco. «Mi ha salvato Dio, e per una ragione: che potessi raccontare alle persone ciò che è successo», ripeteva Smuss a decenni di distanza ogni volta che lo s’interrogava sul suo miracoloso destino. Nato a Danzica nel 1926, non aveva ancora sette anni quando i nazisti arrivarono al potere in Germania: fu subito cacciato da scuola. 🔗 Leggi su Open.online
