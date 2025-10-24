Morte Andrea Prospero | rigettata richiesta di patteggiamento del romano accusato di aiuto al suicidio

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Perugia ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dal giovane romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, il diciannovenne di Lanciano (Chieti) trovato senza vita nel gennaio scorso in un bed and breakfast del centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

morte andrea prospero rigettataIn un video gli ultimi momenti di Andrea Prospero, suicida a Perugia. Negato patteggiamento al 18enne indagato - Al ragazzo accusato di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita in un monolocale a Perugia ... Secondo fanpage.it

morte andrea prospero rigettataSi filma mentre si uccide, trovato il video di Andrea Prospero - IL CASO Recuperato il video del suicidio, mentre è stata rigettata dal gup del tribunale di Perugia, Simona Di Maria, la richiesta di patteggiamento di Emiliano Volpe, il 18enne ... Da ilmessaggero.it

morte andrea prospero rigettataAndrea Prospero, il padre rifiuta le scuse del 18enne indagato: «Da schifo. E questa è una pena ridicola». Il gip rigetta il patteggiamento - Il 18enne romano indagato per istigazione al suicidio ha chiesto «scusa» ai familiari di Andrea Prospero, il giovane studente universitario che si è tolto la vita a ... Riporta msn.com

