Morte Andrea Prospero | rigettata richiesta di patteggiamento del romano accusato di aiuto al suicidio

Il gip di Perugia ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dal giovane romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, il diciannovenne di Lanciano (Chieti) trovato senza vita nel gennaio scorso in un bed and breakfast del centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

