Rimini, 24 ottobre 2025 – La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per accertare con precisione la dinamica dell’ incendio che l’altro ieri ha causato la morte di Antonella Ambrosi, la 67enne trovata senza vita nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo in viale Ceccarini, nel cuore di Riccione, proprio sopra il ristorante Canasta e la gioielleria Spadarella. L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto, anche se – al momento – non sembrano emergere elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Tutto lascia intendere che si sia trattato di una tragica fatalità, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta nel rogo a Riccione, forse una sigaretta la causa delle fiamme: aperta un’inchiesta