Morta nel rogo a Riccione forse una sigaretta la causa delle fiamme | aperta un’inchiesta
Rimini, 24 ottobre 2025 – La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per accertare con precisione la dinamica dell’ incendio che l’altro ieri ha causato la morte di Antonella Ambrosi, la 67enne trovata senza vita nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo in viale Ceccarini, nel cuore di Riccione, proprio sopra il ristorante Canasta e la gioielleria Spadarella. L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto, anche se – al momento – non sembrano emergere elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Tutto lascia intendere che si sia trattato di una tragica fatalità, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
75enne muore nella sua casa in fiamme Tragedia nella notte a Sarnico dove una donna di 75 anni è morta con il suo cane nella villetta dove viveva in via Campomatto. Inutili i soccorsi. Indagini in corso per risalire alle cause del rogo. - facebook.com Vai su Facebook
Morta nel rogo a Riccione, forse una sigaretta la causa delle fiamme: aperta un’inchiesta - La Procura vuole chiarire cosa ha scatenato l’incendio avvenuto l’altro ieri in un appartamento in viale Ceccarini a Riccione. Segnala ilrestodelcarlino.it
Antonella Ambrosi morta nell'incendio a Riccione, fiamme in una casa del centro: altre due persone intossicate - Tragedia a Riccione: Antonella Ambrosi è morta nell’incendio del suo appartamento. Scrive virgilio.it
Violento incendio in un appartamento di viale Ceccarini a Riccione: morta la proprietaria - Difficile intervento dei vigili del fuoco che con l’autoscala dovevano raggiungere l’ultimo piano di un palazzo all’incrocio con viale Dante. Riporta msn.com