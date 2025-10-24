Le grandi squadre soffrono in silenzio e soffrono bene. Questo l’Orso pensiero dalla bolgia dell’Arena Nationala. Perché sì il Bologna ha dovuto reggere l’urto di un secondo tempo arrembante da parte dello Steaua, ma alla fine quel che conta rimane il risultato finale, con la vittoria che mancava in trasferta da oltre 20 in Europa: "Il campo era pesante, lo stadio molto caldo, quindi era inevitabile che dovessimo soffrire però le grandi squadre soffrono, in silenzio e soffrono bene. Abbiamo approcciato benissimo, li abbiamo messi sotto e siamo riusciti ad amministrare nonostante il gol subito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Moro: "GranDE match». Orso: "Stadio caldo, ma l'approccio è stato importante»