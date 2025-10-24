Moriani Var Group | Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa

(Adnkronos) – Si chiude oggi a Rimini Zing, l’evento organizzato da Var Group che ha portato a Rimini quasi 3000 persone provenienti da aziende di ogni settore, ospiti internazionali e uno straordinario robot umanoide, Ameca, con capacità di riconoscimento facciale, comprensione del linguaggio naturale e telepresenza, uno strumento per testare e sviluppare nuove applicazioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Candidati al Cda Juve: ecco chi sono Antonio Belloni, Kerstin Andrea Lutz e Diva Moriani (lista Exor) e Francesco Garino e Zachary Lyons (lista Tether). ? 1) Iniziamo da Toni Belloni: l'ex braccio destro di Arnault che entrerà nel CdA della Juve (Calc - facebook.com Vai su Facebook

Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa" - Quando entrerà in maniera integrata all’interno degli assetti aziendali allora sì che si avrà quella che già adesso si appare come una rivoluzione sebbene solo potenziale ... Riporta adnkronos.com

Convention Var Group: il futuro digitale è dei sognatori - Tenutosi gli scorsi 3 e 4 ottobre presso il Palacongressi di Rimini, l'evento ha visto alternarsi sul palco tante voci diverse che condividono il sogno e l'ambizione di un futuro digitale inclusivo ... tomshw.it scrive

Var Group, così ho costruito una big tech fatta in casa che punta al miliardo di ricavi. Parla la ceo Francesca Moriani - «Volevo lavorare in una multinazionale globale, poi sono tornata nell’azienda di famiglia e la multinazionale me la sono fatta in casa». Scrive milanofinanza.it