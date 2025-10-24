Moretto | È un momento di riflessione per Galliani Non solo Milan c’è un’altra possibilità

Adriano Galliani potrebbe davvero tornare al Milan? L'ex dirigente rossonero e del Monza al momento è libero. Ecco le novità dal giornalista Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto: “È un momento di riflessione per Galliani”. Non solo Milan, c’è un’altra possibilità

Approfondisci con queste news

Moretto su Youtube: "Galliani: non si è ancora arrivati al punto finale di una definizione reale di ruolo in questo #Milan. I contatti tra Galliani e tutta la dirigenza sono costanti e continui. Galliani ha anche un'altra proposta in questo momento che arriva dalla FIF - X Vai su X

Una serata da ricordare al Cinema Moretto! Sabato 18 ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio, che hanno incontrato il pubblico per la presentazione del loro film “Per Te”. Un momento intenso e partecipa - facebook.com Vai su Facebook

Momento d’oro per Pulisic: ecco come stanno le cose per il rinnovo con il Milan, il punto di Moretto - Matteo Moretto ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano e ha fatto il punto sul rinnovo di Christian Pulisic: "Pulisic è ormai una certezza in casa Milan. Segnala msn.com