Morengo varato il Piano di Diritto allo Studio | nella scuola investiti quasi mezzo milione di euro

Morengo. Circa mezzo milione. Tanto il piccolo comune della Bassa Orientale ha investito nell’ultimo periodo nel comparto scolastico, tra diritto allo studio e interventi di edilizia scolastica. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio per cui il Comune ha stanziato 229mila euro per progetti formativi e servizi educativi, a cui si aggiungono circa 235mila euro destinati a interventi di edilizia scolastica per mettere in sicurezza e migliorare gli spazi frequentati dagli alunni. “Si tratta – ha dichiarato Chiara Spreafico, assessore all’Istruzione – di un piano costruito con attenzione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bariano, che risponde concretamente alle esigenze emerse dal territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

