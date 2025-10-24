Mordani | Così si cancella la storia della città

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento alla Novello e la comunità educante scrive al sindaco Alessandro Barattoni per ribadire la contrarietà alla scelta. Nella lettera ricorda che in campagna elettorale il Pd si era speso per "difendere la scuola pubblica del centro storico e la sua rivitalizzazione soprattutto attraverso la valorizzazione della scuola elementare Mordani". Ora "improvvisamente e inaspettatamente, come nelle peggiori tradizioni di chi vuole ridurre perimetro pubblico – proseguono gli insegnanti – arriva la decisione di traslare, senza se e senza ma, i bambini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

