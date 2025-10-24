Mordani | Così si cancella la storia della città

Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento alla Novello e la comunità educante scrive al sindaco Alessandro Barattoni per ribadire la contrarietà alla scelta. Nella lettera ricorda che in campagna elettorale il Pd si era speso per "difendere la scuola pubblica del centro storico e la sua rivitalizzazione soprattutto attraverso la valorizzazione della scuola elementare Mordani". Ora "improvvisamente e inaspettatamente, come nelle peggiori tradizioni di chi vuole ridurre perimetro pubblico – proseguono gli insegnanti – arriva la decisione di traslare, senza se e senza ma, i bambini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mordani: "Così si cancella la storia della città"

Contenuti che potrebbero interessarti

Mordani: "Così si cancella la storia della città" - Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento alla Novello e la comunità educante scrive al sindaco ... Secondo msn.com

La difesa del Mordani. I genitori si mobilitano: "Questa è una storia che non va cancellata" - Ieri insieme a bimbi e insegnanti, armati di cartelli e fischietti, hanno organizzato un corteo per ribadire il ’no’ al trasferimento alla Novello. Secondo msn.com

Spostamento della storica scuola: "Uccidere la Mordani equivale uccidere la nostra identità" - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Papà nella mia scuola c’è una roccia dell’intralcio”. Come scrive ravennatoday.it