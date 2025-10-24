Morandi ’C’era un ragazzo’ di nuovo in tour

Gianni Morandi è tornato. Sui social, da cui si era preso una pausa due mesi fa. Nelle piazze europee per seguire il suo Bologna – ieri sotto l’azzurro cielo di Bucarest. Ma soprattutto Gianni Morandi, classe 1944, tornerà in tour dalla primavera prossima, come annunciato a sorpresa nelle ultime ore: dieci concerti nei principali palasport italiani, fra cui l’ Unipol Arena, il 24 aprile. Del resto c’è da festeggiare un compleanno speciale, quello di uno dei suoi brani più amati di sempre, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che nel 2026 compie 60 anni. "Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

