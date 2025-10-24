Monza senza ambizioni Ma in gara pochi errori
La Vero Volley Monza, che avversaria sarà? La formazione allenata da Massimo Eccheli viene da un campionato che è stato un vero e proprio calvario, nel quale la permanenza in SuperLega è stata conquistata soltanto all’ultima giornata e grazie anche a capitomboli delle dirette rivali per la salvezza. Nella nuova stagione la Vero Volley è partita con la speranza di fare meno fatica, ma non si può nascondere come, rispetto a un paio di anni fa, il sodalizio della presidente Marzari sia meno ambizioso. Nella prima giornata, comunque, alla Candy Arena è stata battaglia, con Monza che ha ceduto ai campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia soltanto 1-3, dopo aver vinto il primo parziale e perso il terzo soltanto 23-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stagione al via per l’HRC Monza: la squadra parte con grandi ambizioni, venerdì l’esordio in A1 nella nuova casa del Palasomaschini di Seregno. - facebook.com Vai su Facebook
Monza senza ambizioni. Ma in gara pochi errori - La formazione allenata da Massimo Eccheli viene da un campionato che è stato un vero e proprio calvario, nel quale la permanenza in SuperLega è stata conquis ... Si legge su msn.com
Monza-Atalanta 0-4. La partita vista da Serina Brutta gara, rivali impresentabili. Si vince senza spettinarsi con punte e portiere - Lungo il percorso che porta al Brianteo ci sono ovunque silenziosi presidi di tifosi nerazzurri: tra i 2. bergamo.corriere.it scrive
Monza, gara: Révész campione - Foto Speedy Il weekend di Monza ha chiuso in grande stile la stagione dell’International GT Open 2025, consacrando Levente Révész come nuovo campione della categoria. Lo riporta italiaracing.net