La Vero Volley Monza, che avversaria sarà? La formazione allenata da Massimo Eccheli viene da un campionato che è stato un vero e proprio calvario, nel quale la permanenza in SuperLega è stata conquistata soltanto all’ultima giornata e grazie anche a capitomboli delle dirette rivali per la salvezza. Nella nuova stagione la Vero Volley è partita con la speranza di fare meno fatica, ma non si può nascondere come, rispetto a un paio di anni fa, il sodalizio della presidente Marzari sia meno ambizioso. Nella prima giornata, comunque, alla Candy Arena è stata battaglia, con Monza che ha ceduto ai campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia soltanto 1-3, dopo aver vinto il primo parziale e perso il terzo soltanto 23-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monza senza ambizioni. Ma in gara pochi errori