montelupo nasce un bosco didattico nella scuola primaria margherita hack

Firenze, 24 ottobre 2025 - Per fare il futuro ci vuole un albero: prende il via, per il quinto anno, il progetto dei boschi didattici r ealizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 20252026 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria M. Hack di Montelupo Fiorentino, con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Simone Londi e Aglaia Viviani, Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Montelupo Fiorentino, Maddalena Scafarto, Dirigente dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo e Francesca Martini, presidente della sezione soci Coop di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
