Montecatini Terme accoltellato nella notte dopo una lite | due arresti per tentato omicidio

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nordafricani arrestati a Montecatini Terme per tentato omicidio: accoltellato un pakistano dopo una lite, individuati grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

