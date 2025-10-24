Montecatini Terme accoltellato nella notte dopo una lite | due arresti per tentato omicidio

Due nordafricani arrestati a Montecatini Terme per tentato omicidio: accoltellato un pakistano dopo una lite, individuati grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Montecatini Terme, accoltellato nella notte dopo una lite: due arresti per tentato omicidio

Altre letture consigliate

"14ª edizione della Corsa dei Camerieri Montecatini Terme -; Memorial Nerio Natalini , un evento emozionante in Piazza del Popolo per ricordare il Professor Nerio Natalini, un grande maestro che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita degli studenti dell' - facebook.com Vai su Facebook

Montecatini Terme, accoltellato nella notte dopo una lite: due arresti per tentato omicidio - Due nordafricani arrestati a Montecatini Terme per tentato omicidio: accoltellato un pakistano dopo una lite, individuati grazie alle telecamere. Si legge su virgilio.it

Inseguito e poi accoltellato in strada - MONTECATINI TERME: L'uomo, raggiunto da diversi fendenti, è stato soccorso e portato in ospedale. Scrive toscanamedianews.it

Accoltellato in piazza del Popolo, due arresti per tentato omicidio - Montecatini Terme, 24 ottobre 2025 – Hanno tentato di ucciderlo in piazza del Popolo, nel cuore della città, sotto gli occhi inorriditi di cittadini e turisti. Si legge su msn.com