Monte ingaggi | in B Monza leader sul Palermo Sorpresa Avellino Samp che spreco
I lombardi hanno la rosa più costosa, subito dopo rosanero e Venezia. Gli irpini unici in top 10 tra le neopromosse, meglio del Modena capolista. Ultimo il Pescara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Sampdoria occupa il 18° posto in classifica, ma il monte ingaggi blucerchiato dice altro. La Sampdoria dopo la sconfitta di Chiavari ha deciso, ancora una volta, di cambiare tutto. Esonerato Massimo Donati e al suo posto Salvat
#SerieA, la classifica del monte ingaggi: Toro nono. #Bologna e #Como costano meno
Monte ingaggi: in B Monza leader sul Palermo. Sorpresa Avellino, Samp che spreco
Serie B, la classifica del monte ingaggi lordo: comanda il Monza, Samp seconda. Entella fanalino di coda
Monza superstar: stipendi record in B. Palermo quarto con quasi 19 milioni - Il Monza è la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B 2025/26: 27,8 milioni di euro.