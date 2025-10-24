Monsignor Giovanni Ferro onorato tra i Giusti della Società Civile 2026

Monsignor Giovanni Ferro è stato scelto per far parte dei Giusti della società civile 2026. L'indimenticato sacerdote piemontese che fu arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria-Bova dal 1950 al 1977, è stato dichiarato Servo di Dio Venerabile ed è in corso il processo per la sua. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it