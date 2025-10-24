Fine ottobre particolarmente caldo per il credito italiano. Non solo perché le banche si preparano ai conti del terzo trimestre, ma anche perché il 28 ottobre si terrà l'ultima assemblea degli azionisti di Mediobanca prima del passaggio definitivo sotto l'ala di Mps. Sul fronte assicurativo, invece, si attende la scelta del nuovo direttore generale di Generali, una nomina su cui starebbe pesando l'influenza di una superconsulente esterna. Mentre la bancassurance emerge come il terreno strategico su cui si potrebbe giocare la prossima partita della grande finanza. Il nuovo numero di Moneta, in edicola da domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, mette sotto la lente un settore tornato protagonista anche nel dibattito politico sulla Manovra, complice la proposta di nuova tassazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moneta, cambio di passo in manovra