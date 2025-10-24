Mondragone – Rangers Qualiano 2-0 | i rossoblù salutano la competizione e guardano avanti
La squadra di Licciardiello cade nel ritorno dei sedicesimi. Intanto la società comunica l’intervento riuscito di Giuseppe Panella e prepara la difficile trasferta di Secondigliano.. La squadra di casa, il Mondragone, ha battuto i Rangers Qualiano mercoledì 22 con il punteggio di 2 a 0 nel ritorno dei sedicesimi di finale. I rossoblù salutano così la competizione. In più, la società Rangers Qualiano comunica che nella giornata di ieri il tesserato Giuseppe Panella, classe 2008, giocatore della Juniores, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di tibia e perone, riportata durante un contrasto di gioco nella partita di campionato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
