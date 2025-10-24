Mondragone donna si presenta dai carabinieri armata di pistola per sporgere denuncia

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025

Si presenta in caserma armata di pistola. È accaduto nel pomeriggio odierno presso la Stazione carabinieri di Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato in stato di libertà una 56enne.   La donna si era recata presso gli uffici dell’Arma . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mondragone, donna si presenta dai carabinieri armata di pistola per sporgere denuncia

