Mondiali taekwondo 2025 oggi | orari 24 ottobre tv programma streaming italiani in gara

Cominciano oggi i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. La prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 si apre con l’assegnazione delle medaglie in due categorie di peso, la -57 kg femminile e la +87 kg maschile, in cui l’Italia schiera rispettivamente Giada Al Halwani e Mattia Molin. La 23enne nativa di Senigallia sta provando a scalare le gerarchie internazionali dopo il bronzo europeo del 2022 e sogna di salire per la prima volta sul podio mondiale, anche se il tabellone sembra piuttosto proibitivo essendo stata inserita nell’ottavo della canadese Skylar Brown (bronzo olimpico a Parigi) e nel quarto della quotata cinese Luo Zuongshi (campionessa mondiale 2022). 🔗 Leggi su Oasport.it

