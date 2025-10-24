Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 24 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione

Oggi venerdì 24 ottobre va in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si disputano le finalità di specialità e si assegneranno cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella penultima giornata di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica? La russa Angelina Melnikova inseguirà il trionfo alla tavola dopo essersi imposta nel concorso generale individuale, mentre l’algerina Kaylia Nemour partirà con tutti i favori del pronostico sugli staggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

