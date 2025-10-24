Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 24 ottobre tv streaming italiani in gara ordine di rotazione
Oggi venerdì 24 ottobre va in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si disputano le finalità di specialità e si assegneranno cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella penultima giornata di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica? La russa Angelina Melnikova inseguirà il trionfo alla tavola dopo essersi imposta nel concorso generale individuale, mentre l’algerina Kaylia Nemour partirà con tutti i favori del pronostico sugli staggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
LIVE Finale all-around ai Mondiali di ginnastica artistica: Asia D'Amato può stupire, Melnikova per la vittoria dopo quattro anni di inferno, Nemour ci prova. Seguite la gara in DIRETTA - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, l'Indonesia vieta i Mondiali agli israeliani - X Vai su X
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione - Oggi venerdì 24 ottobre va in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Secondo oasport.it
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari giovedì 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Scrive oasport.it
Mondiali ginnastica:Melnikova vince all around, 5/a Asia d'Amato - around ai mondiali di ginnastica artistica in corso a Giacarta, in Indonesia dove l'azzurra Asia d'Amato ha chiuso al quinto posto. Da ansa.it