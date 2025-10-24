Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi | orari 24 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Sono ben cinque i titoli che verranno assegnati oggi e non mancano le possibilità di medaglia in chiave azzurra. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, il palinsesto tv e gli italiani in gara. PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025 OGGI. Venerdì 24 ottobre Sessione mattutina (16:00 – 18:55) qualificazioni Chilometro da fermo maschile Omnium femminile (14) – Scratch 10 km qualificazioni Inseguimento individuale maschile Omnium femminile (24) – Tempo Race 10 km Sessione Pomeridiana (22:00 – 01:45) finale Corsa a punti maschile 40 km semifinale Sprint femminile Omnium femminile (34) – Eliminazione semifinale Sprint femminile finale Chilometro da fermo maschile semifinale Sprint femminile finale Inseguimento individuale maschile Omnium femminile (44) – Corsa a punti 20 km finali Sprint femminile ITALIANI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali su pista di ciclismo, è oro per le azzurre dell'inseguimento - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali su pista di ciclismo su pista, oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Prima piazza per il team femminile italiano composto da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini ... Secondo corriere.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione - Tra poco la bella che vale la semifinale della velocità donne. Scrive oasport.it
Mondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento - Medaglia d'oro per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. Lo riporta tuttosport.com