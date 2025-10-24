Moggi durissimo | La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una stazione per allenatori Non è Tudor che deve lamentarsi del calendario ma…

Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una stazione per allenatori». Parla l’ex dirigente bianconero. Luciano Moggi non usa mezzi termini per analizzare il momento critico della Juve targata Igor Tudor. Intervenuto ai microfoni di Juventibus su Twitch, l’ex direttore generale bianconero ha commentato la prestazione di Madrid, legandola alla posizione del tecnico, per poi allargare l’analisi ai problemi strutturali del club. Secondo Moggi, la panchina di Tudor è stata salvata solo dalla reazione in Champions, ma il problema della gestione tecnica a Torino è ormai cronico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una stazione per allenatori. Non è Tudor che deve lamentarsi del calendario ma…»

