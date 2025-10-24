Modric al 90? di Milan-Pisa | Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric al 90 di milan pisa dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo

© Pianetamilan.it - Modric al 90? di Milan-Pisa: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

modric 90 milan pisaMilanPisa 2-2 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dalla figuraccia! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Leao la sblocca, Cuadrado pareggia poi nel finale Athekame riprende Nzola. Scrive generationsport.it

modric 90 milan pisaMilan, Modric non le manda a dire: "E' solo colpa nostra, due punti persi. Con tutto il rispetto per il Pisa, ma devi vincere queste partite" - Le parole del centrocampista croato nel post partita. Come scrive msn.com

modric 90 milan pisaCALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Pisa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:48 - Pisa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Modric 90 Milan Pisa