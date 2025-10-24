Moderno accessibile e attrattivo | approvato il progetto per il Parco Santa Rita
Un parco tutto nuovo, moderno, accessibile e attrattivo. È quello di Santa Rita a Latina, per il quale la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, nell’ambito della prima fase di finanziamenti Fesr Lazio 20212027, “Latina resiliente”.“L’intervento di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
