Modello 770 in scadenza il 31 ottobre chi deve presentarlo per evitare la multa
Il Modello 770 è uno degli adempimenti fiscali che le imprese devono mettere in calendario ogni anno. Lo scopo di questo documento è preciso e ben delineato: serve per gestire con la massima trasparenza le ritenute che sono state operate nella busta paga ai vari lavoratori assunti dall’azienda. E serve, soprattutto, ad attestare che sono state versate a tempo. La scadenza entro cui deve essere presentato il Modello 770 è il prossimo 31 ottobre 2025. Rispettare questa deadline evita ai sostituti d’imposta il rischio di vedersi irrogare delle sanzioni e di andare incontro a delle complicazioni in futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
