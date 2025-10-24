Moda fascismo e paparazzi Tre idee di fotografia

Tre mostre di fotografia novecentesca. Dopo Venezia, Milano, e in contemporanea con la grande mostra di Londra, Elisabeth "Lee" Miller arriva a Torino in un'esposizione, a cura di Walter Guadagnini, che festeggia i dieci anni di attività di CameraCentro italiano per la fotografia. Come Artemisia o Frida Kahlo, Lee Miller è una di quelle artiste per le quali la biografia è finita per diventare più popolare delle opere (non è un caso che tutte e tre abbiano fatto da soggetto di un film). Splendida fin da piccola, la Miller studia arte a New York dopo essere stata modella bambina, anche nuda, del padre, fotografo dilettante, e avere subìto una violenza sessuale che ne segnerà il carattere.

