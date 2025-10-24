Moda concerti e spettacoli | i dieci appuntamenti da non perdere nel fine settimana
Moda, concerti e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 25 e 26 ottobre 2025, anticipato da venerdì 24. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
