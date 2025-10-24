Moby via libera Antitrust | impegni vincolanti e rimborsi ai passeggeri

Il passo compiuto da Moby con l’autorità garante riporta ordine in un settore delicato e apre una stagione nuova, industriale e strategica. Un’intesa sugli impegni mette al centro solidità finanziaria, qualità del servizio e rispetto delle regole, con effetti concreti sulle rotte più frequentate in Italia, in particolare verso la Sardegna. Un impegno che ridisegna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

