moby raggiunta intesa con antitrust su quadro impegni condivisi

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Moby ha definito un quadro di impegni condivisi che consentirà di avviare una nuova fase strategica e industriale, a seguito dell'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti della società e di altri operatori del settore dopo la segnalazione di un competitor. Tra gli impegni assunti, un percorso di rafforzamento pa-trimoniale e di riorientamento del modello di business, "che porterà la società ad azzerare il proprio indebitamento finanziario e quello verso il sistema bancario nazionale e internazionale". Tale risultato, si legge in una nota, "sarà perseguito anche attraverso la dismissione di alcuni asset non strategici, finalizzata a garantire la massima solidità finanziaria e a promuovere un piano di sviluppo sostenibile nel lungo periodo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

