Quello che doveva essere uno scherzo si è trasformato in un caso giudiziario con accuse penali. Moesha Gardener, una donna di 27 anni residente a North Bethesda, nel Maryland, è stata arrestata dopo aver inscenato una finta irruzione domestica utilizzando un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. La vicenda, che ha mobilitato otto auto della polizia in piena emergenza, solleva questioni inquietanti sull’uso improprio delle nuove tecnologie e sulle conseguenze legali dello swatting digitale. L’8 ottobre 2025, intorno alle 10:24 del mattino, il Dipartimento di Polizia della Contea di Montgomery ha ricevuto una chiamata d’emergenza che avrebbe fatto gelare il sangue a chiunque. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mobilitate 8 auto della polizia per un’intrusione, ma è una challenge TikTok fatta con l’IA: donna arrestata