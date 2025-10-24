Mobilità urbana LeccePedala chiede stalli più funzionali per le biciclette
LECCE – La crescente utenza ciclabile a Lecce si trova ad affrontare la cronica carenza di parcheggi adeguati per le biciclette. La critica più recente e accesa arriva dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, che punta il dito in particolare contro le rastrelliere di nuova installazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
