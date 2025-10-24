Mobilità Brt | 3mila auto in meno ogni ora per le strade e inquinamento dimezzato Il piano

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tremila auto ogni ora sottratte dal traffico cittadino. Con una riduzione di 70 tonnellate di Co2 (anidride carbonica) ogni ora. Il Comune ha illustrato i benefici del Brt (Bus rapid transit), il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

mobilit224 brt 3mila auto in meno ogni ora per le strade e inquinamento dimezzato il piano

© Quotidianodipuglia.it - Mobilità, Brt: 3mila auto in meno ogni ora per le strade e inquinamento dimezzato. Il piano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mobilit224 brt 3mila autoMobilità, Brt: 3mila auto in meno ogni ora per le strade e inquinamento dimezzato. Il piano - Con una riduzione di 70 tonnellate di Co2 (anidride carbonica) ogni ora. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Brt 3mila Auto