Mo | Gasparri ' in piazza persone dai profili inquietanti magistratura non sia inerte'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il pericolo per la democrazia sono le manifestazioni che indice Landini, perché quando ha indetto l'ultima non erano aderenti alla sua organizzazione ma erano presenti quelli dei centri sociali che hanno messo a ferro e fuoco il quartiere Esquilino, che hanno ferito poliziotti e carabinieri. Landini farebbe bene a prendere parte delle risorse immense del suo sindacato per solidarizzare con gesti concreti con quei poliziotti e carabinieri feriti. Non saranno suoi iscritti, ma vanno alle sue manifestazioni". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Gasparri, 'in piazza persone dai profili inquietanti, magistratura non sia inerte'

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maurizio #Gasparri alza la voce su Mohammad #Hannoun in #Senato: "In piazza a #Milano apologia di stragi. Qualcuno controlli" #hamas #forzaitalia #22ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

NON MANCATE: sabato 25 ottobre torna l'iniziativa COMASINA PULITA per dare un segnale positivo a tutti i cittadini del quartiere. Partiamo intorno alle 9:30 da piazza Gasparri e poi ci sposteremo in via Spadini! Scriveteci per unirvi a noi! Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Gasparri, 'in piazza persone dai profili inquietanti, magistratura non sia inerte' - "Il pericolo per la democrazia sono le manifestazioni che indice Landini, perché quando ha indetto l'ultima non erano aderenti alla sua organizzazione ma erano presenti que ... Come scrive iltempo.it

Mo: Gasparri, 'coniugare politica degli aiuti con sicurezza persone' - "Quella della cosiddetta Flotilla è un'iniziativa politica perché sul piano degli aiuti poco risolve per la martoriata popolazione palestinese. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Gasparri, 'denuncia contro teppisti centri sociali che mi hanno rivolto minacce' - "Sto preparando una denuncia nei confronti dei teppisti dei centri sociali che ieri hanno inscenato una manifestazione durante la quale, presso la sede del mio movimento ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it