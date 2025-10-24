Mo | Gasparri ' a sinistra nessuno insorge per uccisioni di palestinesi da parte di palestinesi'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Attualmente sono quelli di Hamas che ammazzano i palestinesi a Gaza, perché gli israeliani si sono ritirati e quelli di Hamas stanno in giro ad ammazzare dei palestinesi. Lo vediamo anche nel telegiornale. Quindi alcuni usano il pretesto delle manifestazioni per altre operazioni. La pace la vogliamo tutti, però non vedo nessuno insorgere a sinistra per le uccisioni di palestinesi da parte di palestinesi". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Gasparri, 'a sinistra nessuno insorge per uccisioni di palestinesi da parte di palestinesi'

