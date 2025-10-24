Oggi una delegazione del Rotary Club Cesenatico Mare vola in Albania per completare un progetto internazionale. E’ un interessante ed importante Global Grant, dal profondo significato umano e di fratellanza, appoggiato dalla Rotary Foundation ed al quale aderiscono il Distretto Rotary 2072 di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, e altri sette Rotary Club romagnoli (Cesena Valle del Savio, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Forlì, Ravenna, Forlì Tre Valli e i giovani del Rotaract di Cesena), e quattro Rotary Club albanesi, che sono Lezhe, Shkoder, Elbasan e Tirana Bllok. Si tratta di una iniziativa in cui il Club Cesenatico Mare crede molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Missione in Albania per il Rotary Club