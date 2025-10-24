Missione in Albania per il Rotary Club
Oggi una delegazione del Rotary Club Cesenatico Mare vola in Albania per completare un progetto internazionale. E’ un interessante ed importante Global Grant, dal profondo significato umano e di fratellanza, appoggiato dalla Rotary Foundation ed al quale aderiscono il Distretto Rotary 2072 di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, e altri sette Rotary Club romagnoli (Cesena Valle del Savio, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Forlì, Ravenna, Forlì Tre Valli e i giovani del Rotaract di Cesena), e quattro Rotary Club albanesi, che sono Lezhe, Shkoder, Elbasan e Tirana Bllok. Si tratta di una iniziativa in cui il Club Cesenatico Mare crede molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
