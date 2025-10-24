Miss Mamma Sorriso torna con La luna nera | nuova canzone e progetto di edutainment per bimbi e famiglie

Dopo i successi di “Lello il Pipistrello” e “Girotondo dance” (oltre 1 milione di views su YouTube), la creator lancia un format educativo-musicale dedicato alla prima infanzia. È tempo di novità per Miss Mamma Sorriso (Vanessa Padovani), tra le mamme digital più amate d’Italia con oltre 4,5 milioni di follower complessivi: esce “La luna nera”, brano pensato per festeggiare Halloween insieme ai bambini, e, con lui, prende il via un nuovo progetto di edutainment che unisce musica, gioco e piccoli apprendimenti. Un canale per imparare giocando. Il cuore del progetto è il nuovo canale YouTube ufficiale, dove andranno online format video originali in cui intrattenimento ed educazione camminano insieme: filastrocche, giochi linguistici, attività sensoriali, micro-lab creativi e canzoni a tema stagionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Miss Mamma Sorriso torna con “La luna nera”: nuova canzone e progetto di edutainment per bimbi e famiglie

Contenuti che potrebbero interessarti

Miss Mamma Sorriso pubblica il nuovo brano “La Luna nera” - X Vai su X

Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di follower - facebook.com Vai su Facebook

Miss Mamma Sorriso torna col nuovo brano “La Luna nera” - Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’I ... Da msn.com

Miss Mamma Sorriso annuncia “La luna nera”: il nuovo brano kids tra musica, gioco ed edutainment - Miss Mamma Sorriso presenta “La luna nera”, brano di Halloween che apre un nuovo progetto di edutainment per bambini e famiglie su YouTube. Lo riporta atomheartmagazine.com

Milano, 22 ott. (askanews) – Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di... - (askanews) – Dopo il grande successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” che in pochissimo tempo ha superato il milione di views su YouTube, Miss Mamma Sorriso, una delle ... Come scrive msn.com