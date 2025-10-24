Misericordia Ponente Soccorso organizza la Grande Castagnata con gonfiabili

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre a partire dalle 15 è in programma la Grande Castagnata a cura di Misericordia Ponente Soccorso, presso la sede in via Martiri del Turchino, 46. Giornata di festa con caldarroste a volontà e gonfiabili per bambini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

misericordia ponente soccorso organizzaMisericordia Ponente Soccorso organizza la Grande Castagnata con gonfiabili - Domenica 26 ottobre a partire dalle 15 è in programma la Grande Castagnata a cura di Misericordia Ponente Soccorso, presso la sede in via Martiri del Turchino, 46. Segnala genovatoday.it

Imparare il primo soccorso. La formazione per tutti. E la festa della Misericordia - Pistoia, 15 settembre 2025 – Quasi 80 sono in totale i cittadini che hanno partecipato al corso di formazione gratuito Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) per imparare le manovre salvavita e ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Misericordia Ponente Soccorso Organizza