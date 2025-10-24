Misericordia Ponente Soccorso organizza la Grande Castagnata con gonfiabili

Domenica 26 ottobre a partire dalle 15 è in programma la Grande Castagnata a cura di Misericordia Ponente Soccorso, presso la sede in via Martiri del Turchino, 46. Giornata di festa con caldarroste a volontà e gonfiabili per bambini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

