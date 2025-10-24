Miriam Leone | La maternità? Mi sono sentita sola

L'attrice racconta come non sia stato semplice diventare mamma a 38 anni e quanto sia importante nella sua vita la presenza del marito Paolo Carullo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Miriam Leone: "La maternità? Mi sono sentita sola"

Contenuti che potrebbero interessarti

Miriam Leone svela un'emozione inedita! - facebook.com Vai su Facebook

#Televisione - Miriam Leone apre la sesta stagione di GialappaShow - X Vai su X

Miriam Leone: “La maternità? Mi sono sentita sola”. Il rapporto mutato con il marito Paolo Carullo - Miriam Leone racconta la maternità, il legame con il marito Paolo e l’educazione rispettosa del figlio Orlando tra lavoro e famiglia ... Secondo dilei.it

''Può esserci stress'': Miriam Leone parla della tempesta emotiva col marito dopo la nascita del figlio - ''Può esserci stress'': Miriam Leone parla della tempesta emotiva col marito dopo la nascita del figlio Orlando ... Come scrive gossip.it

“Può esserci stress”: Miriam Leone si confessa sul rapporto col marito dopo la gravidanza - Miriam Leone si confessa in un'intervista a Graza: la maternità, la solitudine e il rapporto con il marito Paolo Carullo dopo la gravidanza. donnaglamour.it scrive