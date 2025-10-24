Miracolo Carlo III prega con Leone XIV | ci sono voluti appena 500 anni

È ufficiale: “ papist ” in Inghilterra non è più un insulto, a meno di non voler mancare di rispetto al neo-“ Papal Confrater ” della cappella di San Giorgio di Windsor, dunque fratello spirituale del sovrano britannico, che a sua volta da mercoledì 22 ottobre è “ Royal Confrater ” della chiesa di San Paolo fuori le Mura. Un legame stretto nella stessa settimana in cui Carlo III è stato costretto a rompere i ponti con un altro fratello, il principe (ma lo è ancora?) Andrea, praticamente l’antipodo umano di Leone XIV – e dietro il ripudio di Randy Andy può esserci anche la consapevolezza del re che era già abbastanza imbarazzante presentarsi al papa da divorziato al fianco di una divorziata con cui si è tradita per anni la prima e legittima moglie; il fratello porcellone pappa e ciccia con Jeffrey Epstein bisognava proprio sacrificarlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Miracolo, Carlo III prega con Leone XIV: ci sono voluti appena 500 anni

