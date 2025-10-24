MIRACOLO ALLA CONTINASSA: recuperato dopo soli 10 giorni Torna il campione brasiliano della Juve"> In casa Juventus è arrivato un recupero del tutto inaspettato nel giro di poco più di una settimana. Altra freccia da aggiungere all’arco. Quello che sembrava impossibile si è trasformato in realtà tra i cancelli della Continassa. In un calcio dove i tempi di recupero sono spesso sentenze inappellabili, la Juventus assiste a un vero e proprio miracolo sportivo. Un recupero lampo, quasi inspiegabile, che sconvolge i piani e riaccende l’entusiasmo di un ambiente intero. Il protagonista di questa storia incredibile è il grande campione brasiliano della Juve. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - MIRACOLO ALLA CONTINASSA: recuperato dopo soli 10 giorni | Torna il campione brasiliano della Juve