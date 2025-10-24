Minori collocati nelle comunità Rimborsi da Roma
Il Comune di Maleo riceverà un contributo statale di 130mila euro per il sostegno ai minori collocati in comunità nell’anno 2024. L’annuncio arriva dopo la conferenza Stato-Regioni che ha definito il riparto dei fondi ai Comuni italiani. "Si tratta di un riconoscimento importante – spiega l’assessore ai Servizi sociali Monica Caterina Gorla (nella foto) – perché ci è stato attribuito il 100% del fabbisogno sociale, indice di un lavoro costante e accurato dei nostri uffici e dei servizi sociali nel rispondere ai bisogni, monitorare la situazione e individuare soluzioni adeguate, sempre in linea con i provvedimenti dei tribunali e con le direttive dell’amministrazione comunale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
