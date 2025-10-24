Minaccia un medico per un errore sul certificato | scatta la denuncia

Pordenonetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l'aggressione via telefono, e poi dei messaggi dal tono intimidatorio. Il grave episodio è successo a una dottoressa di 59 anni, Cristina Lodolo che ha deciso di denunciare quanto è accaduto ai carabinieri di Fiume Veneto. A minacciarla è stato un paziente di 57 anni. Il motivo? Un errore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

minaccia medico errore certificatoDottoressa minacciata da un paziente 59enne per un errore sul certificato (redatto da un altro medico): «La prossima volta sono a casa tua, guardati attorno» - Aggressione verbale e minacce a una dottoressa di medicina generale con studio a Fiume Veneto, in via Sacconi. ilgazzettino.it scrive

minaccia medico errore certificatoDottoressa consegna un certificato errato: paziente la minaccia via messaggio e si apposta fuori casa sua - Dottoressa di Fiume Veneto minacciata da un paziente per un certificato errato. Lo riporta nordest24.it

Fingono di avere il Covid (e ottengono un falso certificato medico) per non presentarsi dai carabinieri: coppia di amanti ai domiciliari - Hanno finto di avere il Covid per non dover andare in caserma a firmare ogni giorno, come disposto dal Tribunale a causa di una serie di maltrattamenti e violenze. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Medico Errore Certificato