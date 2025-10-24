Minaccia un medico per un errore sul certificato | scatta la denuncia

Prima l'aggressione via telefono, e poi dei messaggi dal tono intimidatorio. Il grave episodio è successo a una dottoressa di 59 anni, Cristina Lodolo che ha deciso di denunciare quanto è accaduto ai carabinieri di Fiume Veneto. A minacciarla è stato un paziente di 57 anni. Il motivo? Un errore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

