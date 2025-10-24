Minacce e botte al patrigno Donna condannata a due anni

L’aveva accolta in casa sua, come una figlia, ma gestirla era diventato difficile e dopo una convivenza fatta di alti e bassi le aveva detto di trovarsi un’altra abitazione. Le condotte, invece di placarsi, sarebbero aumentate fino a degenerare in una aggressione subita in strada, davanti a un bar, a Fabriano. Calci, pugni e sputi anche quando l’uomo era ormai caduto a terra. Vittima di maltrattamenti in famiglia e lesione aggravate un 70enne fabrianese che per cinque anni avrebbe sopportato le angherie subite dalla figlia della sua ex moglie. Un giorno ha maturato la decisione che non ce la faceva più a tollerare quegli atteggiamenti e ha denunciato ai carabinieri quanto patito dal 2018 fino al 2023 da una 35enne (all’epoca dei fatti aveva 29 anni) su cui è arrivato un divieto di avvicinamento al patrigno e la casa l’aveva dovuta lasciare per forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce e botte al patrigno. Donna condannata a due anni

